Detienen a niño de seis años tras dispararle a su maestra

La policía no dio a conocer, de momento, más detalles sobre el altercado. El niño de 6 años que efectuó el disparo se encuentra detenido

Por: Redacción

Enero 07, 2023, 12:00

Un niño de 6 años disparó ayer viernes a una profesora en un colegio del estado estadounidense de Virginia, hiriéndola de gravedad, anunciaron hoy las autoridades.



'Se cree que la vida de la profesora corre peligro. La investigación sigue en curso', aseguró en un comunicado la oficina de policía de la localidad virginiana de Newport News.



Según medios estadounidenses como The Washington Post, el colegio se fue llenando a lo largo de la tarde de padres preocupados al enterarse del incidente.



Las autoridades rápidamente aseguraron que no había ningún alumno herido, y que el incidente se había limitado a una sola aula.



Después, dejaron a los padres ir entrando en la escuela para recoger a sus hijos.



Maestra se encuentra estable

La maestra fue identificada por primera vez por su alma mater, la Universidad James Madison, como Abby Zwerner.



El jefe de policía de Newport News, Steve Drew dijo que la maestra recibió un disparo en el pecho, a través de su mano, dijo el funcionario. Y añadió que está en condición estable.



El día de los hechos la maestra herida se aseguró de que todos sus alumnos salieran del aula justo después del tiroteo.