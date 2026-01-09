Detienen a mexicano en España por un delito de feminicidio

El detenido, que tenía una orden internacional de extradición, se hospedaba en un establecimiento hostelero de Santander

La Policía española ha detenido a un ciudadano mexicano buscado por la justicia de su país por un delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en la capital.

El detenido, que tenía una orden internacional de extradición, se hospedaba en un establecimiento hostelero de Santander y fue localizado en las inmediaciones del alojamiento el 5 de enero, informaron este jueves las fuerzas de seguridad.

Esa misma mañana fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en Madrid.

De momento, las autoridades no identificaron al acusado. Medios locales tampoco han informado de quién se trata.