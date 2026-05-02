Detienen a mexicana con más de 272 mil dólares en Laredo

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional procedieron con la detención de la conductora, al tiempo que se abrió una investigación penal

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) realizaron el aseguramiento de más de 272 mil dólares en efectivo no declarado durante una revisión a vehículos que salían del país por el puerto de entrada de Laredo frontera con Nuevo León.

El decomiso ocurrió el pasado 21 de abril, cuando oficiales asignados al Puente Colombia-Solidaridad detuvieron para inspección un vehículo Dodge Journey modelo 2017 que se dirigía hacia el sur, conducido por una mujer mexicana de 46 años.

Inspección y hallazgo del dinero

Tras una revisión inicial, el automóvil fue canalizado a una inspección secundaria. Con el apoyo de tecnología de revisión no intrusiva, los agentes detectaron una cantidad considerable de efectivo oculto.

En total, se localizaron 272,940 dólares escondidos en el piso del vehículo. Tanto el dinero como la unidad fueron asegurados por las autoridades.

Posteriormente, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional procedieron con la detención de la conductora, al tiempo que se abrió una investigación penal relacionada con el caso.

Obligación de declarar el efectivo

Las autoridades recordaron que portar más de 10 mil dólares no constituye un delito por sí mismo; sin embargo, es obligatorio declarar dicha cantidad ante la CBP al entrar o salir de Estados Unidos.

No cumplir con esta disposición, o intentar ocultar el dinero para evitar su declaración, puede derivar en el aseguramiento de las divisas y posibles cargos legales, como ocurrió en este caso.

Asimismo, se informó que existe la posibilidad de solicitar la devolución del dinero incautado, siempre que la persona involucrada pueda comprobar que el origen y el destino de los recursos son legales.