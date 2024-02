Detienen a joven que mató a mexicano en el Metro de NY

El cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, confirmó la detención de uno de los presuntos agresores armados implicados en el tiroteo que resultó en la muerte del mexicano Obed Beltrán Sánchez.

Beltrán, originario de Puebla y de 35 años, falleció a causa de impactos de bala en el pecho y el rostro durante el enfrentamiento registrado en una estación del metro de Nueva York el pasado martes.

Mediante sus redes sociales, el diplomático informó sobre la comunicación que sostuvo con las autoridades policiales de Nueva York, quienes están llevando a cabo las investigaciones pertinentes.

Las autoridades neoyorquinas han arrestado a un joven de 16 años en relación con el tiroteo en la estación Mount Eden Avenue, ubicada en el barrio de Bronx. El incidente, atribuido a una disputa entre pandillas, dejó a Beltrán fallecido y a otras cinco personas heridas.

El tiroteo, ocurrido durante la hora pico, desencadenó el caos en la estación de Mount Eden, sumiendo a los pasajeros en un estado de pánico. Además de Beltrán, resultaron heridas una niña de 14 años, una mujer de 29 años y dos hombres de 71 y 28 años, quienes se encuentran en condición estable en hospitales locales.

NYPD: Most Wanted. Help us catch a murderer. Someone, somewhere, knows something. Have any info? DM @NYPDTips, or call 1(800)577-TIPS. pic.twitter.com/2he1P1mnwK