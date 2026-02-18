Detienen a joven que corría con escopeta rumbo al Capitolio

Al momento de su detención, el detenido no solo portaba la escopeta cargada, sino que vestía un chaleco táctico, guantes y llevaba consigo munición adicional

En un incidente que activó las alarmas de seguridad en el corazón político de Estados Unidos, la Policía del Capitolio detuvo este martes a un joven de 18 años que intentó aproximarse a la sede legislativa portando una escopeta cargada. Afortunadamente, el suceso terminó sin heridos y las autoridades confirmaron que no se detectaron amenazas adicionales tras la captura.

El despliegue y la detención

Los hechos comenzaron cuando el sospechoso, identificado como Carter Camacho, residente de Georgia, estacionó una camioneta Mercedes blanca en la Avenida Maryland. Según informes policiales, el joven descendió del vehículo y corrió hacia el edificio del Capitolio empuñando el arma de fuego.

El jefe de la Policía del Capitolio, Michael G. Sullivan, informó que los agentes lograron interceptar a Camacho al pie de una escalinata cerca de la fachada oeste.

Bajo amenaza de uso de fuerza y con las armas de reglamento apuntándole, los oficiales ordenaron al sujeto soltar la escopeta. El joven obedeció de inmediato y fue arrestado en el lugar sin oponer resistencia.

Equipo táctico y hallazgos

Al momento de su detención, Camacho no solo portaba la escopeta cargada, sino que vestía un chaleco táctico, guantes y llevaba consigo munición adicional.

La inspección posterior del vehículo abandonado reveló un equipamiento más profesional, como un casco de kevlar y una máscara de gas.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron temporalmente un tramo de la Avenida Maryland, en las cercanías del Monumento a Garfield, mientras los equipos de seguridad procesaban la escena.

Cargos y contexto de seguridad

Carter Camacho enfrenta ahora múltiples cargos graves, entre los que destacan actividades ilícitas, portación de un rifle sin licencia y posesión de arma de fuego y municiones no registradas.

Aunque el Congreso no se encuentra en sesión esta semana, este episodio se suma a una racha preocupante de incidentes.

Las investigaciones por conductas sospechosas y amenazas directas contra legisladores han mostrado un repunte considerable en los últimos meses, manteniendo en alerta máxima a las agencias federales encargadas de la protección del complejo legislativo.

La policía ha solicitado la colaboración de los ciudadanos que se encontraban en la zona para que proporcionen cualquier grabación de video que pueda ayudar a esclarecer los motivos detrás de este intento de incursión.