Detienen a joven por criticar al Gobierno mediante Facebook

Human Rights Watch calificó la situación como “alarmante” y advirtió sobre un patrón de uso de leyes para restringir la libertad de expresión en el país.

La policía de Bangladés detuvo a un joven de 20 años por publicar un comentario considerado despectivo en Facebook contra un funcionario del gobierno, en un contexto de creciente uso de leyes digitales para sancionar críticas en redes sociales.

El detenido, identificado como Nishad Islam, fue arrestado en la localidad de Debiganj tras una denuncia presentada por un integrante del partido gobernante, con base en la Ley de Seguridad Cibernética, una normativa recientemente promulgada por el nuevo gobierno.

De acuerdo con autoridades locales, el joven fue acusado de emitir comentarios contra el viceministro de Recursos Hídricos, lo que derivó en su captura durante la madrugada y su posterior traslado a prisión por orden judicial.

¿Cuántas detenciones se han registrado?

Organizaciones y medios locales reportan que al menos cinco personas han sido detenidas bajo circunstancias similares desde la llegada al poder del primer ministro Tarique Rahman en febrero.

Human Rights Watch documentó que entre finales de marzo y mediados de abril se registraron múltiples arrestos por publicaciones críticas, incluyendo caricaturas, comentarios políticos y contenido considerado ofensivo hacia autoridades.

¿Qué leyes se están aplicando?

Las detenciones se han sustentado principalmente en la Ley de Seguridad Cibernética y, en algunos casos, en la Ley Antiterrorista, lo que ha generado preocupación por el alcance de estas normas.

Estas herramientas legales permiten actuar contra publicaciones digitales consideradas ofensivas o contrarias al gobierno, ampliando la capacidad de las autoridades para intervenir en redes sociales.

¿Qué señalan organismos internacionales?

Human Rights Watch calificó la situación como “alarmante” y advirtió sobre un patrón de uso de leyes para restringir la libertad de expresión en el país.

La organización recordó que administraciones anteriores también recurrieron a normativas similares para limitar críticas, y señaló que los cambios prometidos tras la transición política no han sido suficientes para garantizar derechos fundamentales.

El actual gobierno asumió el poder tras las elecciones de febrero, luego de un periodo de protestas que derivó en la salida de la anterior administración. Desde entonces, se ha observado un aumento en las acciones contra opositores y críticos en plataformas digitales.