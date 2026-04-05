Detienen a hombre que viajaba a Madrid con cocaína en el estómago

El extranjero habría sido utilizado como 'mula' por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Autoridades antidrogas de la República Dominicana informaron la detención de un ciudadano español en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Madrid con droga oculta en su organismo.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el hombre fue interceptado tras pasar por los filtros de seguridad, donde se detectaron 77 cápsulas de cocaína alojadas en su sistema digestivo.

Detectan droga en revisión de seguridad

El organismo explicó que, tras la revisión, el sospechoso fue asegurado y posteriormente trasladado a un centro médico para iniciar el proceso de expulsión de la sustancia.

Hasta el momento, no se ha precisado la fecha exacta en la que ocurrió la detención.

Será presentado ante autoridades

El detenido, de 39 años, será puesto a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, donde se definirán las medidas cautelares correspondientes por presunta violación a la ley de drogas.

Vínculos con redes del narcotráfico

La DNCD señaló que el extranjero habría sido utilizado como “mula” por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Indicó que su captura es resultado del reforzamiento de las labores de inteligencia, así como de los controles de vigilancia en aeropuertos y puertos del país.

Investigación en curso

El Ministerio Público y la DNCD continúan con las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas en el caso.

En tanto, la sustancia asegurada fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis correspondiente.