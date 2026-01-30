Detienen a hombre por intentar izar bandera de EUA en Groenlandia

Una portavoz dijo que el objetivo del programa era criticar de forma humorística el comportamiento de Estados Unidos y que nunca se pretendió ofender

Un comediante de un programa de televisión alemán recibió esta semana una multa en Nuuk, la capital de Groenlandia, luego de intentar izar una bandera de Estados Unidos en un espacio público, en medio de la reciente tensión internacional por las aspiraciones del expresidente estadounidense Donald Trump de anexar el territorio ártico, perteneciente al Reino de Dinamarca.

Según confirmó la cadena regional alemana NDR, el equipo del programa de comedia ‘extra 3’ se encontraba en Nuuk el martes y miércoles pasado grabando lo que describieron como un “film satírico”.

Una portavoz de la NDR explicó que “un miembro del equipo fingió querer colocar una bandera estadounidense en una plaza pública, por lo que recibió una multa en el momento”. Añadió que el objetivo del programa era criticar de forma humorística el comportamiento de Estados Unidos y que nunca se pretendió ofender a los groenlandeses, aunque lamentaron que la acción pudiera interpretarse de otra manera.

El incidente quedó registrado en redes sociales, donde circula un video que muestra a un hombre intentando izar la bandera frente a un edificio público, mientras varios transeúntes intervienen para impedirlo.

El activista groenlandés Orla Joensen, con más de 80,000 seguidores en X, compartió el material y señaló que la acción “había caldeado las emociones” en la isla, agregando: “¡Debería darte vergüenza! ¡Necio!”.

De acuerdo con un medio alemán, el mismo cómico realizó una acción similar el martes al llegar a Nuuk, cuando anunció en inglés en el aeropuerto que supuestamente había aterrizado Donald Trump.

El intento de anexión de Groenlandia por parte de Trump había generado fricciones diplomáticas entre Europa y Estados Unidos. Sin embargo, la situación parece haberse normalizado, luego de que Trump alcanzara un preacuerdo con la OTAN la semana pasada para reforzar la seguridad del territorio ártico y desistiera de la idea de anexarlo, según informó el ministro de Exteriores danés Lars Løkke Rasmussen.