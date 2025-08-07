Detienen a hombre con rifle y cuchillos en aeropuerto de Florida

El personal de operaciones del aeropuerto vio al hombre en actitud sospechosa vistiéndose junto a un vehículo de color oscuro

Un hombre, identificado como Michael Rodrigues, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida, después de que la policía encontrara un fusil semiautomático AR-15 completamente cargado y varios cuchillos ocultos en el interior de un coche de alquiler registrado a su nombre en una zona restringida

El personal de operaciones del aeropuerto avistó a Rodrigues en actitud sospechosa junto a un vehículo de color oscuro, poco después de las 7:00 hora local, por lo que pidieron asistencia de las autoridades, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

El hombre fue encontrado vistiéndose fuera del coche por los agentes, que encontraron dentro del vehículo un cargador de AR.15 con munición, así como un rifle cargado y varias armas blancas, bajo una manta en el asiento.

A Rodrigues, quien fue detenido sin ofrecer resistencia y está siendo interrogado por las autoridades, se le imputan los cargos de allanamiento en zona operativa del aeropuerto, posesión de cocaína y posesión de armas siendo un delincuente convicto.

El historial criminal del detenido incluye antecedentes por agresión, robo con fuerza y robo de vehículos, entre otros delitos graves cometidos en los últimos años.

La investigación sigue en curso, aunque por el momento no se han reportado amenazas directas contra las instalaciones aeroportuarias ni contra pasajeros.