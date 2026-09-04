Detienen a hombre con fusil Kalashnikov en estación de Bruselas

Un hombre fue detenido con un fusil Kalashnikov en la estación Gare du Midi de Bruselas durante una patrulla conjunta de policías y militares.

Una patrulla conjunta de policías y militares arrestó este jueves a un hombre que portaba un fusil Kalashnikov en la 'Gare du Midi' de Bruselas, una de las principales estaciones ferroviarias de la capital belga.

La detención fue confirmada por el ministro federal del Interior, Bernard Quintin, que agradeció la "rápida y decisiva actuación" de las fuerzas de seguridad y defendió la eficacia de las patrullas conjuntas, aunque no desveló las intenciones del detenido.

"Esto demuestra que reforzar la vigilancia en estaciones de tren y metro con la ayuda de nuestras fuerzas armadas es crucial y debe continuar, incluso ampliarse", aseguró el ministro en un mensaje en sus redes sociales.

Según la agencia de noticias 'Belga', el hombre había viajado a Bruselas procedente de Francia equipado con un fusil Kalashnikov, y fue a su llegada a la estación de la capital belga cuando inspectores de la policía federal y personal militar lo avistaron y lo detuvieron.

Desde abril, patrullas conjuntas policiales y militares están desplegadas en puntos estratégicos de Bruselas para reforzar la seguridad y agilizar la respuesta de las autoridades en caso de incidentes.