El Ministerio Público informó que el exjefe de la Felcn de Bolivia quedó detenido tras comparecer por presunta concusión en el caso Marset.

El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, Ángel Morales, quedó detenido este viernes en Santa Cruz tras comparecer ante la Fiscalía dentro de una investigación por el presunto delito de concusión, vinculada a una supuesta entrega de dinero por parte del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, informó el Ministerio Público.

La detención ocurrió durante la noche, según confirmó a la prensa Ana Luisa Heredia, una de las fiscales asignadas al caso. La funcionaria explicó que la pesquisa contra el exjefe policial —quien encabezó la Felcn desde finales de julio de 2025 hasta el cambio de Gobierno en noviembre de ese mismo año— se abrió a raíz del testimonio de un ciudadano venezolano identificado como integrante del anillo de seguridad de Marset en territorio boliviano.

Declaraciones, traslado y alcances del expediente

De acuerdo con Heredia, el exjefe antidrogas rechazó los señalamientos en su contra, aunque el Ministerio Público cuenta con elementos que serán sometidos a valoración judicial. Tras formalizarse su detención, reportes de prensa locales indicaron que Morales fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) a la espera de su audiencia ante un juez cautelar.

El expediente también abarca a la abogada y operadora política Nadia Beller, expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo. El supuesto guardaespaldas venezolano —cuyo relato trascendió esta semana en medios locales tras asegurar que trabajó con Marset desde julio de 2025— señaló a Beller como presunta intermediaria entre el uruguayo y el exfiscal general Roger Mariaca, a quien acusó de recibir pagos mensuales para brindar protección y advertir sobre operativos policiales.

Antecedentes del caso Marset y situaciones legales involucradas

El propio Sebastián Marset fue capturado en marzo pasado en Santa Cruz y enviado de inmediato a Estados Unidos, luego de haber evadido un primer intento de detención en Bolivia en 2023. Por su parte, el exfiscal general Roger Mariaca fue destituido y encarcelado a finales de septiembre, acusado por el Gobierno boliviano de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo" por sus presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo.

En cuanto a Nadia Beller, la abogada negó en sus redes sociales los señalamientos en su contra y permanece asilada en México desde hace poco más de dos semanas, tras denunciar que sufría acoso y revictimización por parte del Estado boliviano a raíz de sus acusaciones contra Fernando Cerimedo, quien cumple prisión preventiva desde agosto en Bolivia por supuesta tentativa de feminicidio contra Beller y por enriquecimiento ilícito.