Detienen a exasesor de Milei por ataque a su expareja

Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia tras el ataque a balazos contra su expareja Nadia Beller, quien permanece hospitalizada

El argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, fue detenido en Bolivia como parte de la investigación por el ataque armado contra su expareja, la activista política Nadia Beller.

La aprehensión ocurrió en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando Cerimedo llegó procedente de La Paz. De acuerdo con las autoridades, el exasesor permanece en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde deberá rendir su declaración ante el fiscal y en presencia de su abogado.

Investigan si tuvo participación en el ataque

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, explicó que los agentes conocieron que Cerimedo y Beller habían tenido recientemente un conflicto de carácter sentimental.

Por ello, la Policía desplegó un operativo en el aeropuerto y procedió con su arresto. Las autoridades investigan si el exasesor tuvo algún tipo de participación en el ataque contra la activista.

Gómez señaló que las hipótesis serán corroboradas o descartadas conforme avance la investigación, por lo que hasta el momento no se ha establecido la responsabilidad de Cerimedo en la agresión.

Así ocurrió el ataque contra Nadia Beller

Beller, abogada, activista y analista política, fue atacada la noche del lunes cuando se encontraba frente a un hotel de Santa Cruz. Dos hombres llegaron al lugar vestidos como repartidores de comida a domicilio.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo uno de los sujetos se acercó a Beller y le disparó en varias ocasiones, mientras el segundo le quitó sus pertenencias antes de escapar.

Los agresores habían llegado en una motocicleta, pero el vehículo no funcionó cuando intentaron huir. Ante esta situación, robaron otra motocicleta a una persona que se encontraba frente al hotel y continuaron con la fuga.

La víctima fue trasladada a una clínica de Santa Cruz, donde fue sometida a una intervención quirúrgica para retirar las balas. Permanece bajo atención médica y las autoridades esperan que su estado permita tomarle una declaración sobre lo ocurrido.

¿Quién es Fernando Cerimedo?

Cerimedo es fundador y director del medio digital La Derecha Diario y se identifica como militante de la derecha internacional. También ha protagonizado enfrentamientos públicos con periodistas y simpatizantes de sectores de izquierda.

Además, creó la empresa de publicidad y marketing Numen, con presencia en distintas ciudades de Latinoamérica, y dirige una academia especializada en cursos de marketing digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.