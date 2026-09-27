Detienen a dieciséis personas y aseguran arsenal

Un total de 16 personas, entre ellas tres menores de edad, fueron aprehendidas durante una operación militar de ámbito interno ejecutada en el recinto Gramalotal, perteneciente al cantón Paján. La intervención fue llevada a cabo por las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí y con personal del Ejército Ecuatoriano.

𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂́𝒏#Manabí | Las FF.AA., a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, con personal del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron una operación… pic.twitter.com/C0tWM1w625 — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 26, 2026

Entre los adultos e involucrados retenidos en la operación se identificó a Erick C., Tonny B., Ismael E., Erick S., Joel M., Ester P., Marissa V., Johnny L., Estiben C., Oscar M., Jhonatan V., Luis C., Santiago O., Juan S., Israel L. y Kleber B.

El operativo se desplegó mediante acciones de reconocimiento ofensivo, lo que permitió a las tropas localizar un punto estratégico con armamento y material de interés para las investigaciones.

Durante el registro del lugar, el personal militar incautó un importante arsenal que incluía 7 armas de fuego entre pistolas, fusiles, un fusil AK y una carabina artesanal, acompañadas por 4 alimentadores de pistola, 3 alimentadores de fusil y otros accesorios. En el sitio también se hallaron más de 200 cartuchos de diversos calibres, entre los que destacan 9 mm, 5,56 mm, 7,62 mm y calibre 16.

En cuanto a las sustancias sujetas a fiscalización, los uniformados decomisaron 54 fundas de presunta cocaína, 14 bolsas de presunta pasta base de cocaína, 230 fundas de presunta marihuana y diversas envolturas tipo "dedos", fundas y pastillas con presunta heroína. Asimismo, la operación permitió el hallazgo de una caja fuerte con 17,612 dólares americanos en efectivo.

El equipamiento tecnológico asegurado comprende 18 teléfonos móviles, una tablet, 4 radios de comunicación marca Motorola, cámaras de vigilancia, balanzas digitales y otros dispositivos de interés para el proceso de investigación. Finalmente, en el apartado de transporte, las fuerzas militares aseguraron dos vehículos, uno de ellos con blindaje, y dos motocicletas.

Tanto los aprehendidos como todas las evidencias recolectadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar el procedimiento legal correspondiente. La institución militar ratificó que mantendrá operaciones permanentes de reconocimiento y control territorial en la provincia de Manabí para combatir el crimen organizado y salvaguardar la seguridad ciudadana.