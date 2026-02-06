Detienen a colombiano buscado por Interpol por crimen en España

El operativo permitió ubicar al sospechoso en Cartagena de Indias, ciudad donde presuntamente permanecía oculto tras cometer dos crímenes en Europa

Autoridades de Colombia capturaron a Paulo César Sandoval, ciudadano requerido por España mediante notificación roja de Interpol, acusado de participar en un homicidio ocurrido en la provincia de Cádiz. La detención se realizó en Cartagena de Indias como parte de un operativo coordinado entre organismos de seguridad de ambos países y representa un avance en el proceso judicial relacionado con el caso.

Sandoval enfrenta señalamientos por los delitos de asesinato con alevosía, robo con violencia en vivienda habitada y allanamiento. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía colombiana mientras se desarrollan los procedimientos legales que podrían derivar en su extradición para enfrentar cargos ante autoridades españolas.

Capturan en Colombia a hombre buscado por homicidio en España

La Policía colombiana informó que la captura fue ejecutada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol. El operativo permitió ubicar al sospechoso en Cartagena de Indias, ciudad donde presuntamente permanecía oculto tras abandonar España.

Las autoridades señalaron que la detención se realizó en cumplimiento de una solicitud internacional derivada de investigaciones relacionadas con un homicidio registrado en septiembre del año pasado.

Investigación vincula al detenido con asesinato de hombre con discapacidad visual

Según las autoridades españolas, Sandoval es investigado como presunto autor material del homicidio de un hombre de 61 años con discapacidad visual, quien trabajaba como vendedor de cupones. El cuerpo de la víctima fue localizado en su vivienda ubicada en Cádiz.

Las investigaciones indican que el agresor habría ingresado al domicilio con la intención de localizar una caja fuerte oculta en el inmueble. Durante el ataque, la víctima sufrió múltiples heridas provocadas con arma blanca.

"La brutalidad del hecho generó profunda conmoción social en la comunidad donde ocurrió".

El caso provocó atención pública en la región debido a la violencia registrada durante el crimen y a las características del ataque contra la víctima.

Autoridades investigaron entorno cercano de la víctima

Las primeras líneas de investigación apuntaron a personas relacionadas con el círculo cercano del fallecido. Como parte de estas diligencias, autoridades españolas detuvieron a la expareja de la víctima por presunto encubrimiento del delito.

Posteriormente, las indagatorias identificaron a Sandoval como posible responsable directo del ataque, lo que derivó en la emisión de la notificación roja de Interpol y el seguimiento internacional para su localización.

Cooperación internacional permitió ubicar al sospechoso

La Policía colombiana informó que la captura fue posible gracias al intercambio de información entre organismos de seguridad de Colombia y España, además del uso de mecanismos de cooperación judicial internacional.

El operativo incluyó el análisis de datos compartidos entre agencias policiales y el seguimiento de movimientos del sospechoso a través de canales oficiales de Interpol.

Detenido espera proceso de extradición hacia España

Tras su arresto, Sandoval quedó bajo custodia de la Fiscalía General colombiana mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades evaluarán la solicitud formal de extradición presentada por España.

En caso de concretarse el traslado, el detenido deberá enfrentar el proceso judicial ante tribunales españoles por los delitos que se le imputan. Las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con el caso, mientras se determina la participación de otras personas vinculadas al crimen.

El proceso de extradición forma parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y justicia, los cuales permiten la localización y entrega de personas buscadas por delitos graves en el ámbito internacional.