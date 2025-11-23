Detienen a Bolsonaro por intentar violar arresto domiciliario

Autoridades efectuaron trasladaron al expresidente de Brasil porque 'la supuesta vigilia' ponía 'en riesgo el orden público y la efectividad de la ley penal'

El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido este sábado de manera preventiva por las autoridades de Brasil, al intentar manipular el brazalette electrónico que fiscaliza sus movimientos como parte del arresto domiciliario al que esta sujeto.

De acuerdo con la Corte Suprema, el exmandatario intentó destruir el artefacto para fugarse durante una manifestación desplegada frente a su casa y encabezada por uno de sus hijos. Según la orden de aprehensión, se detectó una "violación del equipamiento de monitoreo electrónico" a las 0:08 horas.

Es por ello, que las autoridades efectuaron dicha detención debido a que "la supuesta vigilia" ponía "en riesgo el orden público y la efectividad de la ley penal".

Trasciende que la sala donde Bolsonaro permanecerá cuenta con un baño privado, televisión y aire acondicionado.

Condenado por intento fallido de Golpe de Estado

Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión por los delitos de golpismo, pero debido a sus recientes problemas de salud, fue trasladado hacia la prisión domiciliaria.

Esto ocurrió durante las elecciones presidenciales de 2022, donde en un intento por no aceptar su derrota, Bolsonaro intento efectuar un golpe de Estado en contra de Luiz Inácio Lula Da Silva.