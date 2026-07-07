Detienen a bloguero cuando grababa en vivo en el centro de Moscú

Vitali denunció posteriormente que durante la detención recibió varios puñetazos en la cara y las piernas. Luego, en comisaría, sufrieron amenazas e insultos

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Un bloguero fue detenido violentamente cuando grababa en directo en el centro de Moscú después de saludar con la mano a los agentes de un camión de policía.

El joven, llamado Vitali, saludó con la mano a un camión de policía que circulaba por el centro de Moscú. Acto seguido, el vehículo se detuvo y un policía que salió de este detuvo violentamente al bloguero frente a la multitud, tal y como se aprecia en un video que circula en redes sociales.

Además del bloguero, la policía detuvo y llevó a comisaría al grupo de jóvenes que se encontraban alrededor.

Vitali denunció posteriormente que durante la detención recibió varios puñetazos en la cara y las piernas. Luego, en comisaría, sufrieron amenazas e insultos, y uno de ellos recibió descargas con una pistola eléctrica.

El medio ruso narró que ese mismo día tuvo lugar una redada en el barrio céntrico de Kitái-Gorod, donde detuvieron a decenas de jóvenes, incluidos menores de edad, sin motivo aparente.

Uno de los jóvenes contó que fue detenido al caminar por la ciudad con una amiga, cuando fue golpeado y electrocutado con un táser por las fuerzas del orden.