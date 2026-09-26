Detienen a 36 en Ecuador por nexos con cártel mexicano CJNG

La Justicia de Ecuador ordenó prisión preventiva para 36 detenidos por presunta delincuencia organizada y tráfico de drogas, vinculados al CJNG.

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La Justicia ecuatoriana ordenó este viernes la prisión preventiva para 36 personas detenidas el jueves en un operativo realizado por la Policía local, en coordinación con Estados Unidos, y en el que se desarticuló una banda presuntamente vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según el ministro del Interior, John Reimberg.

La Fiscalía General del Estado informó hoy que las 36 personas están procesadas por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, y que fueron capturadas en un operativo realizado en las provincias del Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos.

El Ministerio Público anotó que "se presume que los líderes de esta estructura tendrían vínculos con una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación, de origen mexicano", y señaló que la investigación -iniciada a comienzos de 2026- indaga a una presunta estructura criminal que estaría dedicada al envío de droga mediante contaminación de contenedores.

El alcaloide tendría como principales destinos Estados Unidos y Europa, apuntó.

El jueves, Reimberg indicó que durante esta madrugada la Policía Nacional, en conjunto con las tropas norteamericanas y Drug Enforcement Administration (DEA), realizaron el operativo que dejó detenidos en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, situadas en las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro (fronteriza con Perú).

Detalló que en la operación participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 miembros del Comando Sur de Estados Unidos, y subrayó que la organización desarticulada "no tiene ningún vínculo con bandas locales. Tenía relación directa con el CJNG".

De acuerdo al funcionario, la estructura se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.