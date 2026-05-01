Detienen a 25 personas vinculadas al Tren de Aragua en Perú

Durante el operativo fueron detenidos Glorimar Gómez y Hender Montilla, señalados como cabecillas de Tren del Llano e Hijos de Dios, respectivamente.

Autoridades de Perú detuvieron a 25 personas presuntamente vinculadas con el Tren de Aragua, tras un operativo desplegado en ocho regiones del país contra redes de trata de personas y explotación sexual.

La acción fue encabezada por el Ministerio Público, que identificó a los detenidos como integrantes de dos facciones: Hijos de Dios y Tren del Llano, organizaciones relacionadas con el grupo criminal de origen venezolano.

¿Cómo operaban las redes criminales?

De acuerdo con las investigaciones, estas redes operaban desde junio de 2023 y se encargaban de trasladar mujeres venezolanas y colombianas hacia Perú, donde eran llevadas a hostales, discotecas y clubes nocturnos.

A las víctimas se les imponían pagos de entre 15,000 y 20,000 soles (entre $74,564 y 99,419 pesos mexicanos) por supuestos gastos de traslado, alimentación y asignación de espacios, antes de ser sometidas a explotación sexual.

Identifican a presuntos líderes

Durante el operativo fueron detenidos Glorimar Gómez y Hender Montilla, señalados como cabecillas de Tren del Llano e Hijos de Dios, respectivamente.

Las autoridades detallaron que estas organizaciones contaban con una estructura definida, con roles como vigilancia, control de víctimas, seguridad en locales y cobros de sanciones económicas.

Despliegue en ocho regiones

El operativo incluyó la participación de más de 50 fiscales y agentes policiales, quienes realizaron allanamientos en 39 inmuebles ubicados en Ica, Tumbes, Junín, Cajamarca, Apurímac, Piura, Lambayeque y Amazonas.

Durante las intervenciones se incautaron documentos y dispositivos electrónicos que serán integrados a la investigación por delitos como trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio.