Detienen a 18 integrantes de organización neonazi en Bulgaria

Durante la inspección del club, los agentes localizaron literatura, banderas, esvásticas y distintos objetos relacionados con la ideología neonazi

La Policía de Bulgaria detuvo a 18 personas presuntamente vinculadas con la red neonazi internacional Blood & Honour, conocida en español como Sangre y Honor, durante un operativo efectuado en un club privado de la ciudad de Plovdiv.

Las personas arrestadas, en su mayoría jóvenes, son investigadas por promover una ideología basada en la discriminación, la violencia o el odio por motivos raciales, nacionales o étnicos, conductas sancionadas por el Código Penal búlgaro.

El procedimiento se realizó la noche del sábado en un inmueble ubicado frente a Youth Hill, también conocida como la Colina de la Juventud.

La intervención había sido planeada previamente por las corporaciones de seguridad.

Encuentran literatura y simbología neonazi

Durante la inspección del club, los agentes localizaron literatura, banderas, esvásticas y distintos objetos relacionados con la ideología neonazi, materiales que serán analizados como parte de la investigación.

Vasil Kostadinov, responsable regional del Ministerio del Interior en Plovdiv, señaló que los detenidos estarían relacionados con Blood & Honour y que el inmueble era utilizado como punto de reunión.

El establecimiento no operaba de manera permanente como un negocio abierto al público. Sus integrantes acordaban previamente las fechas para congregarse y, según las primeras indagatorias, llevaban aproximadamente dos años reuniéndose en el lugar.

Entre las personas detenidas hay tres mujeres, una de ellas de 17 años. Algunos de los arrestados cuentan con antecedentes policiales y otros han recibido condenas por diferentes delitos.

Revisan posibles conexiones con hechos violentos

La operación se produjo días después de un homicidio que generó indignación en Bulgaria, luego de que un hombre de 37 años fuera presuntamente atraído mediante una conversación falsa en redes sociales y posteriormente atacado por un grupo de adolescentes.

De acuerdo con la investigación de ese caso, los menores se presentaban como supuestos “cazadores de pederastas”. La agresión fue grabada con teléfonos celulares con la intención de difundir las imágenes en plataformas digitales, mientras que entre las pertenencias revisadas por las autoridades apareció material de orientación neonazi.

Cinco menores permanecen bajo prisión preventiva por su probable participación en el homicidio. Las autoridades investigan posibles relaciones entre personas vinculadas con ese entorno y los integrantes localizados en el club.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido que los 18 detenidos hayan participado directamente en el asesinato, por lo que ambas investigaciones continúan abiertas.

Entre los arrestados en el operativo también se encuentra un joven relacionado con una agresión previa contra ciudadanos nepalíes, además de su padre y su hermano.

Blood & Honour mantiene presencia internacional

Blood & Honour fue fundada en Reino Unido en 1987 por el activista neonazi Ian Stuart Donaldson y posteriormente extendió su presencia mediante células y agrupaciones afiliadas en distintos países.

La organización ha sido señalada por difundir propaganda extremista y promover postulados de supremacía blanca. Sus actividades se encuentran prohibidas en países como Alemania, mientras que en España fue disuelta por orden judicial en 2011.

Las autoridades búlgaras mantienen abierto el procedimiento para determinar el grado de participación de cada detenido, analizar el material decomisado y establecer si el grupo estuvo relacionado con otros actos de violencia o discriminación.