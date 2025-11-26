Detienen a 11 bomberos acusados de abusos como novatada

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la propia víctima, respaldada y apoyada por el mando de dicho cuerpo

La Policía de Portugal detuvo a once bomberos voluntarios acusados de dos delitos de violación y uno de coacción sexual a un compañero como parte de una novatada, según informaron las autoridades este martes.

La víctima es otro bombero, de 19 años, que fue sometido a actos sexuales violentos como parte de una "dudosa novatada", ya que se trataba de sus dos primeros servicios, indicó la Policía Judicial (PJ) en un comunicado.

Los bomberos son integrantes del cuerpo de la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Fundão, en el centro de Portugal, y los actos delictivos tuvieron lugar dentro de los cuarteles de Fundão y Soalheira.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la propia víctima, respaldada y apoyada por el mando de dicho cuerpo, que colaboró con las autoridades.

Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial para que decida posibles medidas coercitivas.

Tras conocerse la noticia, el comandante de los bomberos de Fundão aseguró, en declaraciones a Lusa, que "en este momento, no hay motivos para suspenderlos", sino que se ha abierto una investigación interna que determinará si "hay motivos para una acción disciplinaria".

Al ser consultados, los Bomberos Voluntarios de Fundão indicaron que no tienen ninguna declaración al respecto.