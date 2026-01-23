Detiene ICE a cuatro estudiantes, dos de ellos de 5 y 10 años

Cuatro estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, en el norte de Mineápolis fueron detenidos en las últimas dos semanas por agentes de Inmigración

Cuatro estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, en el norte de Mineápolis, incluido un niño de 5 años y una niña de 10, fueron detenidos en las últimas dos semanas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con información recopilada por autoridades locales.

La superintendente del distrito, Zena Stenvik informó en una rueda de prensa que el menor fue arrestado junto con su padre en la entrada de su vivienda tras regresar del preescolar.

Stenvik indicó que los agentes han recorrido vecindarios, rodeado escuelas, seguido autobuses y detenido a estudiantes en distintos momentos del día, generando miedo y preocupación entre familias y docentes.

"La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está sacudida, y nuestros corazones están destrozados", señaló.

Entre los detenidos también figuran un estudiante de secundaria de 17 años arrestado camino a la escuela, una estudiante de la misma edad detenida junto con su madre la semana pasada y una alumna de 10 años arrestada mientras caminaba a la escuela con su madre hace dos semanas.

Las familias de los menores tienen casos de asilo activos y ninguna contaba con orden de deportación.

Las autoridades migratorias no se han pronunciado sobre estas detenciones pero un día antes de que se hicieran publicas el jefe de la patrulla fronteriza, Gregg Bovino aseguró a la prensa que ICE no abandonará Mineápolis pese a la ola de rechazo manifestada en reiteradas protestas, justificando su estadía diciendo que se centran en detener a personas indocumentadas con antecedentes de criminalidad.

Después de que Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, muriera a consecuencia de disparos de un agente migratorio a principios de enero, las tensiones entre la Administración del presidente, Donald Trump, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, se han intensificado llegando a denuncias mutuas en distintos tribunales, discutiendo entre los excesos de los agentes federales o la intervención de las autoridades locales a sus operativos.