La intervención militar se registró en el cantón Rumiñahui luego de que el conductor intentara evadir un puesto de vigilancia y control.

Un intento por evadir un puesto de control terminó con la detención de un ciudadano que transportaba indumentaria oficial e insignias de rango en la provincia de Pichincha.

El operativo fue ejecutado por personal del Ejército ecuatoriano, en el marco de las operaciones militares que realizan las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el cantón Rumiñahui.

Los hechos se desencadenaron durante un patrullaje de vigilancia y control vial en la zona. Los efectivos castrenses detectaron la presencia de un automóvil cuyo conductor realizó maniobras para eludir a los uniformados. Ante esta actitud evasiva, los militares reaccionaron de inmediato para interceptar la unidad, detener su marcha y proceder con la inspección preventiva de rigor.

Indicios y prendas de uso privativo decomisadas

Al efectuar el registro correspondiente al interior del vehículo, los elementos del Ejército ecuatoriano descubrieron un lote de prendas de uso privado y otros artículos que comprometían al conductor. Entre los indicios decomisados durante la intervención se contabilizaron.

Un uniforme militar tipo Jaguar completo, el cual portaba insignias de capitán y parches personalizados, un par de botas con distintivos oficiales de la institución castrense, así como una réplica de pistola de plástico con su respectivo cargador, diversos dispositivos móviles y un vehículo tipo automóvil en el que se movilizaba el sospechoso y un juego de llaves de la unidad.

Puesta a disposición de las autoridades

Una vez concluida la revisión en el sitio y asegurada toda la evidencia, tanto el ciudadano aprehendido como la totalidad de los indicios encontrados fueron puestos a disposición y entregados a las autoridades competentes, quienes se encargarán de llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes conforme a la ley.