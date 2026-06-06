Detenido roba patrulla en Texas y escapa con un policía dentro

El detenido fue identificado como Stacey Huffman, de 37 años, quien había sido asegurado inicialmente por conducir con una licencia inválida

Un arresto por una infracción de tránsito en Dallas, Texas, terminó en una inusual fuga luego de que un hombre detenido lograra zafarse parcialmente de las esposas, tomar el control de una patrulla y escapar con un oficial dentro de la unidad.

El detenido fue identificado como Stacey Huffman, de 37 años, quien había sido asegurado inicialmente por conducir con una licencia inválida. Durante la revisión, los agentes también le habrían encontrado una presunta sustancia controlada y un arma de fuego.

Logró liberarse parcialmente de las esposas

De acuerdo con el reporte del caso, Huffman fue colocado en la parte trasera de una patrulla tras su detención. Sin embargo, mientras era trasladado, logró sacar una de sus manos de las esposas sin que los oficiales se percataran de inmediato.

El hombre también se quitó el cinturón de seguridad e intentó abrir la puerta trasera de la unidad, lo que llevó a los agentes a detenerse sobre la Interestatal 35 para asegurarlo nuevamente.

Fue en ese momento cuando el detenido aprovechó que los oficiales estaban fuera del vehículo, se desplazó hacia el asiento del conductor y arrancó la patrulla.

A routine traffic stop spiraled into chaos when a handcuffed suspect slipped his restraints and commandeered a Dallas police cruiser with an officer in the back seat.



Officers initially stopped the car to further restrain the 37-year-old Stacey Huffman after he removed his… pic.twitter.com/XGkcZJ4NoO — Fox News (@FoxNews) June 5, 2026

Un oficial quedó dentro de la unidad durante la fuga

Uno de los elementos alcanzó a subir a la parte trasera de la patrulla antes de que Huffman escapara, por lo que durante varios segundos el sospechoso condujo el vehículo oficial con el agente atrapado en el interior.

El policía intentó detenerlo utilizando un táser, pero el detenido logró retirar los cables y continuó manejando. La patrulla alcanzó velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora mientras circulaba por la autopista.

Durante la fuga, el oficial fue sacudido dentro de la unidad debido a las maniobras bruscas realizadas por el sospechoso.

Después de avanzar aproximadamente 300 metros, Huffman abrió la puerta del conductor y se arrojó de la patrulla en movimiento. La caída le provocó lesiones severas y quedó inconsciente sobre la vialidad.

Tras la caída del sospechoso, el oficial que permanecía dentro de la unidad logró tomar el control del volante y evitó que la patrulla impactara contra otros vehículos que circulaban por la autopista.

Tanto Huffman como el agente fueron trasladados a un hospital. El policía fue dado de alta posteriormente, mientras que el detenido permaneció bajo atención médica por las lesiones sufridas durante la fuga.

Enfrentará nuevos cargos tras el robo de la patrulla

Además de los señalamientos iniciales por conducir con licencia inválida, posesión de sustancia controlada y posesión ilegal de arma de fuego, Huffman enfrentará nuevos cargos relacionados con el uso no autorizado de un vehículo motorizado y evasión de custodia.

El caso generó atención pública debido a que la secuencia fue captada por cámaras corporales y de la propia patrulla, mostrando cómo el detenido logró escapar pese a encontrarse esposado y bajo custodia policial.