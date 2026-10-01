Detenido por presunto plan terrorista había alertado a la Policía

Uno de los cinco británicos detenidos por presunto plan terrorista alertó a la Policía antes de que una vecina reportara encapuchados cerca de una base militar.

Uno de los cinco británicos detenidos el domingo por supuestamente preparar un acto terrorista cerca de la base militar de Fairford (suroeste de Inglaterra) llamó a la Policía antes de que lo hiciera una vecina, que alertó a las autoridades de la presencia de encapuchados, informa este miércoles la prensa.

Los medios señalan que uno de los sospechosos contactó con los servicios de emergencia a las 00:45 hora local, tras lo cual una granjera que pasaba por la zona en coche telefoneó a las 01:36 horas, al detectar tres furgonetas blancas y un grupo de enmascarados.

La Policía Antiterrorista (CTP, en inglés) prosigue su investigación del suceso, que provocó una alerta de seguridad ante la posibilidad de que se planeara un atentado contra la base, que actualmente utiliza Estados Unidos, con autorización del Reino Unido, para ataques "de carácter defensivo" contra objetivos iraníes.

Tras los arrestos, el presidente Donald Trump y posteriormente su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que el dispositivo se había coordinado entre los dos países y apuntaron a la implicación de un "agente extranjero"; Londres, sin embargo, negó que se tratara de una operación de los servicios secretos.

Ante las conjeturas, la embajada de Irán en Londres negó rotundamente el lunes estar detrás del presunto complot y condenó "las especulaciones malévolas y sin fundamento" que buscan "azuzar la 'iranofobia' en el Reino Unido".

El mismo día, la Policía dejó en libertad condicional a los detenidos, que tienen entre 23 y 25 años y proceden de Londres, aunque siguen bajo investigación.

El martes, las autoridades informaron de que no se habían encontrado artefactos explosivos en las furgonetas decomisadas, aunque había "cantidades" de gasolina.