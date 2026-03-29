Detectan túnel para tráfico de droga en Ceuta, España

La intervención forma parte de una operación antidrogas encabezada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco)

La Policía Nacional de España localizó una infraestructura subterránea presuntamente utilizada para el tráfico de droga entre Marruecos y la ciudad autónoma de Ceuta, durante un operativo desplegado en la zona fronteriza.

El hallazgo se realizó en dos naves industriales conectadas entre sí, ubicadas en el polígono del Tarajal, un punto estratégico cercano al paso fronterizo con Marruecos.

Operativo deja múltiples detenidos

La intervención forma parte de una operación antidrogas encabezada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), que derivó en la detención de al menos 16 personas presuntamente vinculadas a la red investigada.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el grado de participación de los detenidos y su relación con posibles estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Exploran alcance del túnel

Durante las labores en el sitio, los agentes detectaron una galería subterránea cuya función habría sido facilitar el traslado de droga evitando los controles fronterizos.

Para continuar con la inspección, se solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia, mientras especialistas trabajan para determinar la extensión del túnel y si conecta directamente con territorio marroquí.

Las condiciones del terreno y la complejidad de la estructura han requerido el uso de herramientas especializadas para avanzar en su análisis.

Tecnología y vigilancia aérea en la investigación

Como parte del operativo, la Policía Nacional implementó el uso de drones de reconocimiento para realizar sobrevuelos en la zona, tanto en la superficie de las naves como en áreas cercanas a la frontera.

Estas acciones han permitido ampliar el campo de observación y detectar posibles conexiones o rutas adicionales relacionadas con la infraestructura clandestina.

Antecedentes en la zona

El caso guarda similitudes con otro narcotúnel detectado previamente en la misma zona por autoridades españolas, lo que refuerza la hipótesis de que organizaciones criminales han desarrollado métodos cada vez más sofisticados para el tráfico de droga en esta región.

El descubrimiento pone nuevamente en evidencia la importancia estratégica de Ceuta como punto clave en las rutas del narcotráfico entre África y Europa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar por completo la red y confirmar el alcance real de esta infraestructura clandestina.