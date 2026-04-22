Detecta NASA nuevas pistas sobre posible vida en Marte

Hallazgos recientes abren nuevas líneas de investigación y reavivan el interés sobre lo que pudo ocurrir en el planeta rojo hace millones de años.

La NASA volvió a colocar a Marte en el centro de la investigación científica tras detectar nuevas señales que podrían acercar a los expertos a responder una de las preguntas más importantes: si alguna vez existió vida fuera de la Tierra.

El hallazgo fue realizado por el rover Curiosity, que identificó una serie de compuestos orgánicos en rocas del planeta rojo, lo que ha despertado interés en la comunidad científica por su posible origen y significado.

¿Qué encontró exactamente el rover Curiosity?

Los científicos confirmaron la presencia de siete compuestos orgánicos distintos, de los cuales cinco nunca antes habían sido detectados en Marte.

Estas moléculas contienen carbono, un elemento clave en los procesos biológicos, y fueron localizadas en formaciones rocosas que alguna vez formaron parte de un antiguo lago en el planeta.

Además, análisis más amplios han identificado incluso más de 20 compuestos orgánicos, lo que representa la colección más diversa detectada hasta ahora en Marte.

¿Significa esto que hubo vida en Marte?

Aunque el descubrimiento es relevante, los especialistas subrayan que no se trata de una prueba directa de vida. Estas sustancias también pueden generarse mediante procesos químicos no biológicos.

Sin embargo, el hallazgo refuerza la teoría de que Marte tuvo en el pasado condiciones aptas para la vida, como la presencia de agua líquida y un entorno capaz de conservar compuestos durante miles de millones de años.

Estos resultados también servirán como base para próximas misiones espaciales que buscarán analizar muestras con mayor precisión, en un intento por determinar si estos compuestos tienen un origen biológico o geológico.