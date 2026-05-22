Desvían avión rumbo a Detroit por riesgo de ébola

Las medidas forman parte de las acciones implementadas para evitar riesgos relacionados con la propagación del virus del ébola.

Un vuelo de Air France con destino a Detroit fue desviado a Canadá luego de que autoridades de Estados Unidos detectaran que uno de los pasajeros provenía de un país con restricciones sanitarias relacionadas con el brote de ébola en África central.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP) informó que la aerolínea permitió por error el abordaje de un ciudadano de la República Democrática del Congo, nación incluida en las restricciones temporales de ingreso establecidas por el gobierno estadounidense.

Vuelo fue desviado antes de llegar a Detroit

El incidente ocurrió el miércoles, cuando el avión despegó desde París rumbo a Detroit, en el estado de Míchigan. Sin embargo, antes de aterrizar en territorio estadounidense, las autoridades ordenaron desviar la aeronave aproximadamente 850 kilómetros hacia Montreal, Canadá.

Según CBP, las medidas forman parte de las acciones implementadas para evitar riesgos relacionados con la propagación del virus del ébola.

“Debido a las restricciones de entrada impuestas para reducir el riesgo de propagación del virus del ébola, el pasajero no debería haber abordado el avión”, señaló la dependencia estadounidense.

EUA mantiene restricciones por brote de ébola

Estados Unidos mantiene prohibido el ingreso de personas sin ciudadanía estadounidense que hayan permanecido recientemente en República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda.

De acuerdo con reportes internacionales, cerca de 140 personas han muerto por el brote en África central y existen alrededor de 600 casos sospechosos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo global continúa siendo bajo.