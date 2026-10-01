Desvían a Arabia Saudí vuelo rumbo a Israel tras altercado

Un vuelo de FlyDubai fue desviado a Arabia Saudí tras un altercado entre tripulantes mientras viajaba de Dubái a Tel Aviv.

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Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudí debido a un "altercado entre la tripulación", confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel, en un incidente que la prensa israelí describe como un apuñalamiento de un piloto a otro.

Según indicó Trasporte, que cita informes oficiales, las autoridades de seguridad israelíes están gestionando el incidente, que se produjo en un avión de la compañía FlyDubai mientras iba camino de la ciudad israelí.

De acuerdo con el testimonio de un pasajero al diario israelí Jerusalem Post, el altercado se produjo cuando uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro en pleno vuelo.

El Canal 12 israelí publicó por su parte que no se descarta que se tratara de un incidente de seguridad y añadió que uno de los pilotos está siendo interrogado para averiguar si lo que pretendía era tomar el avión y estrellarlo con los pasajeros.

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, cogió dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que el incidente está "bajo control" y que se están tomando las medidas necesarias para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

En un comunicado, FluDubai describió lo ocurrido como un "incidente", sin detallar la causa, aseguró que el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto saudí de Tabuk y que todos los pasajeros están a salvo.

Otro avión de Flydubai lleva a Tel Aviv a los pasajeros israelíes

Todos los pasajeros israelíes que viajaban en el vuelo de Flydubai que sufrió un altercado en la cabina este miércoles se dirigen ya hacia el Aeropuerto Internacional de Ben Gurion en Tel Aviv en una nave de esta misma aerolínea, confirmó a EFE una portavoz del Ministerio de Transportes israelí.

La portavoz aseguró que la aeronave llegará cerca de las 18:30 hora israelí (15:30 GMT) a Ben Gurion, donde la Autoridad de Aeropuertos del país ha establecido un punto de descanso a las familias de los viajeros para esperar a su retorno.

Los servicios de emergencias israelíes también han desplegado vehículos y personal en el aeropuerto para atender a los viajeros.

El viaje de retorno se produce después de que algunos de los pasajeros israelíes se negaran a abordar nuevamente una aeronave de la compañía Flydubai, según el diario digital israelí YNet.