Destruyen minería ilegal en la frontera de Ecuador

Las autoridades calcularon un impacto de 25 mil dólares a las estructuras delictivas tras neutralizar la base clandestina.

En control y seguridad en la franja fronteriza, el Ejército Ecuatoriano ejecutó una intervención militar en el sector de Campo Bermejo, perteneciente a la provincia de Sucumbíos, logrando el desmantelamiento y la destrucción de infraestructura utilizada para la extracción no autorizada de recursos minerales.

Durante el despliegue táctico en esta zona estratégica del nororiente ecuatoriano, el personal militar identificó y neutralizó un asentamiento clandestino dedicado al procesamiento aurífero.

𝑴𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒕𝒆



Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron operaciones militares en el sector fronterizo de Campo… pic.twitter.com/Mm4SYWA2CR — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 14, 2026 Tras la inspección del área, los efectivos procedieron a la inhabilitación mediante destrucción controlada de una clasificadora en "Z" empleada para el lavado de material aurífero, 4 cambuches y 2 carpas tipo iglú con capacidad de albergue para ocho personas, 8 colchones y enseres diversos destinados al descanso del personal ilícito, depósitos de combustible y lubricantes, incluyendo diésel, aceite de motor y aceite de ligar, material detonante y de bombeo, consistente en 10 centímetros de mecha lenta y acopladores para bombas de agua, 6 platos de madera para el lavado de oro, herramientas de excavación, baterías y sistemas de iluminación, así como también suministros logísticos y víveres no perecibles. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades militares, la neutralización de la maquinaria artesanal, los combustibles y los módulos de habitabilidad representa una afectación económica directa de aproximadamente 25,000 dólares a las estructuras de la delincuencia organizada transnacional que financian la minería ilegal en la región. El Comando General del Ejército Ecuatoriano ratificó que mantendrá la presencia de patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre en Sucumbíos con el objetivo de resguardar la soberanía nacional, proteger los recursos naturales estratégicos del Estado y prevenir la degradación ambiental en los ecosistemas amazónicos de la frontera norte.