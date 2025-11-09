Destruyen más de 8,200 armas de fuego decomisadas en Perú

Dicha quema se realizó mediante el método de incineración controlada, donde casi nueve toneladas de pirotecnia también fueron descompuestas

Autoridades destruyeron más de 8,200 armas de fuego y 8.7 toneladas de fuegos pirotécnicos ilegales incautados durante los distintos despliegues reportados en en Perú.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil señaló que destruyó un total de 8.291 armas, luego de que se cumpliera el plazo que dispone la ley "para su salida definitiva del mercado y evitar su mal uso, comercio ilegal o empleo con fines delictivos".

Las armas incautadas, decomisadas o retenidas, pasaron por un proceso previo de corte mecanizado bajo supervisión de la organización británica Mines Advisory Group International.

El jefe de la institución, Rafael Ríos Zavala aseguró que dichas acciones responden al objetivo de salvaguardar la vida de sus ciudadanos y construir un ambiente de paz.

"La destrucción de estas armas representa una medida firme del Estado frente al uso indebido y el comercio ilegal de armamento. Nuestro objetivo es claro, reducir los riesgos, proteger vidas y consolidar una cultura de paz", explicó.

La destrucción se hizo mediante el método de incineración controlada en la provincia sureña de Pisco, hasta donde fueron trasladados con asistencia de MAG Internacional, que certificó la transparencia del proceso.