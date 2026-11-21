Fuerza de Tarea Hércules y Armada de Colombia destruyeron laboratorio de Estructura 30 con 50 kilos de hoja macerada e insumos en Nariño.

Un laboratorio empleado para el procesamiento de pasta base de coca fue localizado y destruido durante una operación militar en la zona rural de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño.

El operativo fue desarrollado por tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, en coordinación con la Armada de Colombia, quienes ubicaron la instalación ilícita que pertenecería al grupo armado organizado residual Estructura 30.

Durante la intervención en el sitio, las unidades militares destruyeron 50 kilogramos de hoja de coca macerada, 80 galones de insumos líquidos y 75 kilogramos de insumos sólidos, además de maquinaria y diversos elementos utilizados para la fabricación del alcaloide.

Impacto en las economías ilícitas del Pacífico

De acuerdo con el balance operativo, el desmantelamiento de esta infraestructura afecta de manera directa las finanzas ilegales de la Estructura 30 y limita los recursos logísticos y materiales con los que este grupo armado sostiene sus actividades ilícitas en la región del Pacífico nariñense.