Destroza oficina de compañía de luz por falta de servicio

Un hombre en Argentina reclamó que desde hace más de 2 años solicitó la instalación de un medidor en un domicilio y aún no cuenta con él

Sergio Berrios, un hombre originario de Argentina, pasó un desagradable cumpleaños cuando acudió a las oficinas de la compañía de electricidad para solicitar que le instalen un medidor y terminó causando destrozos en el lugar.

Las acciones que fueron captadas por su propia esposa fueron compartidas en redes sociales y se han viralizado.

En las imágenes se puede ver que el hombre con playera en color negro se encuentra sentado en una silla frente a un escritorio en donde es atendido por un empleado de la compañía "Energía de Misiones".

El hombre reclamaba que desde hace más de dos años solicitó la instalación de un medidor de luz en un domicilio, y hasta el momento no cuenta con él. Sergio le señaló al empleado que desde entonces se encuentra rentando una vivienda, pero en los próximos días se mudaría y no puede estar sin el servicio de energía eléctrica.

"Este mes me tengo que mudar. Tengo tres criaturas. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a la casa sin luz? Hace casi tres años que estoy con esto. Tengo que dejar el alquiler", dijo el hombre al empleado.

Después se levantó pateó una silla que se encontraba a un lado, y después tomó la silla en la que estaba sentado y la arrojó contra el escritorio y causó diversos destrozos. El empleado salió corriendo y prefirió resguardarse por seguridad, mientras el resto de clientes observaban atónitos la reacción del hombre.

Los K estan diciendo que es por el aumento de tarifas, aca esta el video de Sergio el Misionero que se calento porque hace 2 años que no le responden la factibilidad,

EMSA la empresa energia de Misiones es de la Provincia, que desde 1987 es gobernada por el peronismo. 37 años pic.twitter.com/04JxwkPapF — Polzicᶠᵃᵏᵉ🇦🇷 ⭐️⭐️⭐️😎 (@Polzic2018) March 7, 2024

"Sé que estuve mal, pero no me daban respuestas. Lo único que quiero es que me instalen el medidor de luz", dijo Sergio a un medio local.

Por su parte, la compañía de luz también dio su versión: "Este hombre vino a reclamar a nuestras oficinas, pero nosotros no podemos hacer nada. Tiene que dirigirse a la empresa que le vendió el terreno", dijeron voceros de la compañía. Y agregaron: "No es la primera vez que se presenta acá, aunque sí es la primera vez que actúa de esta manera. Siempre que vino se le explicó lo mismo".

Sergió asegura que reaccionó de esa manera porque presuntamente el empleado lo amenazó con que la compañía tenía un equipo de más de 30 abogados.

El hombre se retiró del lugar acompañado de su esposa y su pequeña hija de 4 años que presenció asustada la reacción de su papá.

Más tarde, Sergio recibió la notificación de que debía presentarse en una comisaría para presentar su declaración ya que la compañía interpuso una denuncia tras los hechos.

Comentarios