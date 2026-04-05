Destituyen a jefe del Ejército de EUA en plena guerra con Irán

Randy George fue cesado por el Departamento de Guerra en medio del conflicto con Irán, debido a presuntas tensiones internas y decisiones militares

Este jueves, el Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, retirarse de su cargo de manera inmediata.

Este anuncio se produce en medio de la guerra con Irán y un día después de que Donald Trump anunciara que el conflicto se extendería entre dos y tres semanas.

De acuerdo con el vocero del Departamento de Guerra, George fue cesado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, después de haber estado en el cargo desde agosto de 2023.

El jefe del Estado es el encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército de Estados Unidos.

Previo a su cese, medios estadounidenses habían informado que George ha tenido una relación conflictiva con Hegseth y otros altos mandos en medio del conflicto en Medio Oriente por la toma de decisiones.

George, oficial de infantería de carrera, se graduó como oficial en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 1988.

Ha ejercido como jefe de Estado Mayor del Ejército desde septiembre de 2023; anteriormente comandó el I Cuerpo en la Base Conjunta Lewis-McChord y posteriormente fue asistente militar principal del secretario de Defensa Lloyd Austin durante la Administración de Joe Biden.