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Destaca mandatario de EUA buena relación comercial con México

Por: INFO 7

12 Septiembre 2026, 19:42

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Durante su conferencia en Irlanda, el presidente estadounidense condicionó el acuerdo bilateral a la baja de impuestos agrícolas.

Destaca mandatario de EUA buena relación comercial con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que mantiene una "buena relación" con México, al tiempo que acusó a Canadá de "estafar" a su país, durante una rueda de prensa en la capital irlandesa en la que fue cuestionado sobre el futuro del acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC).

Al ser consultado sobre si contempla retirar a Estados Unidos del tratado trilateral vigente desde 2020, el mandatario respondió.

"Es una pregunta extraña para que me la hagan aquí. Vamos a tener una gran relación con México. Realmente tenemos una buena relación con Canadá, pero Canadá ha estafado a Estados Unidos por 50 años". Dijo el presidente norteamericano.

Mientras que para el Gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum limitó sus comentarios a la buena sintonía diplomática, Trump lanzó duras críticas contra Ottawa, asegurando que Estados Unidos "no necesita sus productos" y sosteniendo que el gobierno canadiense "se ha aprovechado" del sector agrícola estadounidense.

Tensiones arancelarias y postura diplomática

En ese sentido, comparó la postura del país vecino con la de Teherán en la mesa de negociación:

"Al igual que Irán, (Canadá) desea encarecidamente llegar a un acuerdo. Simplemente, no creo que estén listos. Pero Canadá quiere hacer un trato. Espero que Canadá aprecie estar en la misma oración que Irán. Es una combinación muy interesante, Canadá e Irán. Pero Canadá quiere llegar a un acuerdo e Irán quiere un acuerdo"

Las declaraciones se producen en medio de una escalada arancelaria bilateral entre Washington y Ottawa. Sobre las condiciones para destrabar el conflicto, el presidente estadounidense concluyó.

"Canadá debe tratar mejor a nuestros agricultores y no puede cobrarles aranceles. Le estaban cobrando a nuestros granjeros aranceles del 400% y muchas otras cosas. Así que, cuando esas cosas desaparezcan, estarán dispuestos a deshacerse de todas ellas, probablemente verán un acuerdo con Canadá muy pronto"

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