Destaca mandatario de EUA buena relación comercial con México

Durante su conferencia en Irlanda, el presidente estadounidense condicionó el acuerdo bilateral a la baja de impuestos agrícolas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que mantiene una "buena relación" con México, al tiempo que acusó a Canadá de "estafar" a su país, durante una rueda de prensa en la capital irlandesa en la que fue cuestionado sobre el futuro del acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC).

Al ser consultado sobre si contempla retirar a Estados Unidos del tratado trilateral vigente desde 2020, el mandatario respondió.

"Es una pregunta extraña para que me la hagan aquí. Vamos a tener una gran relación con México. Realmente tenemos una buena relación con Canadá, pero Canadá ha estafado a Estados Unidos por 50 años". Dijo el presidente norteamericano.

Mientras que para el Gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum limitó sus comentarios a la buena sintonía diplomática, Trump lanzó duras críticas contra Ottawa, asegurando que Estados Unidos "no necesita sus productos" y sosteniendo que el gobierno canadiense "se ha aprovechado" del sector agrícola estadounidense.

Tensiones arancelarias y postura diplomática

En ese sentido, comparó la postura del país vecino con la de Teherán en la mesa de negociación:

"Al igual que Irán, (Canadá) desea encarecidamente llegar a un acuerdo. Simplemente, no creo que estén listos. Pero Canadá quiere hacer un trato. Espero que Canadá aprecie estar en la misma oración que Irán. Es una combinación muy interesante, Canadá e Irán. Pero Canadá quiere llegar a un acuerdo e Irán quiere un acuerdo"

Las declaraciones se producen en medio de una escalada arancelaria bilateral entre Washington y Ottawa. Sobre las condiciones para destrabar el conflicto, el presidente estadounidense concluyó.

"Canadá debe tratar mejor a nuestros agricultores y no puede cobrarles aranceles. Le estaban cobrando a nuestros granjeros aranceles del 400% y muchas otras cosas. Así que, cuando esas cosas desaparezcan, estarán dispuestos a deshacerse de todas ellas, probablemente verán un acuerdo con Canadá muy pronto"