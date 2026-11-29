En Quevedo hubo dos personas fallecidas y tres heridas llevadas al hospital tras un deslizamiento, mientras seis fueron evacuadas en Montalvo.

Ante las emergencias provocadas por las fuertes lluvias en distintos sectores, el Ejército Ecuatoriano, como parte de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), desplegó personal militar en coordinación con entidades del Estado para ejecutar operaciones de rescate, evacuación, búsqueda y asistencia humanitaria.

En Babahoyo, específicamente en los recintos Caracol y La Unión, el desbordamiento del río Catarama dejó incomunicado el sector noreste, por lo que los efectivos rescataron y evacuaron a 25 personas —entre adultos mayores, adultos y niños—, priorizando a los grupos vulnerables y trasladándolos a una zona segura en la Unidad Educativa Caracol. En ese mismo contexto, se brindó seguridad y apoyo logístico para la entrega de 700 kits alimenticios y 1,200 fundas de agua a las familias damnificadas.

Evacuaciones, víctimas y labores de búsqueda

En Montalvo, el desbordamiento del río Cristal incomunicó al recinto Bosque de Oro, donde 6 personas fueron rescatadas y evacuadas hacia el centro de salud local para recibir atención médica. Por su parte, en Quevedo, en el recinto El Desquite de la parroquia La Victoria, un deslizamiento de tierra motivó la evacuación de dos familias, el retiro de pertenencias y el traslado de 3 personas heridas al Hospital de Quevedo, mientras que 2 personas fallecieron en el lugar.

En Mocache, en el sector 28 de Mayo, el personal militar mantiene desde el miércoles 25 de noviembre las labores de búsqueda, localización y remoción de material para dar con dos personas que habrían quedado sepultadas tras un deslizamiento de tierra, operativos que continuarán hasta ubicarlas.

Acompañamiento institucional en zonas afectadas

Asimismo, en el sector Chipe de Valencia y en el casco urbano de La Maná, se mantuvo presencia militar para resguardar a las instituciones del Estado durante sus recorridos de evaluación y asistencia en las áreas más impactadas.

El Ejército Ecuatoriano reiteró su compromiso de responder con oportunidad, respaldar a las instancias estatales y proteger la vida de la población frente a situaciones de emergencia.