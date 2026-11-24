El operativo contempla control de precios, disciplina fiscal, vigilancia en servicios vitales como electricidad y agua, y debates comunitarios.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que la lucha contra el delito, la corrupción, el consumo de drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en la isla "es una política de Estado que exige integralidad e interdisciplinariedad".

Ese pronunciamiento del gobernante cubano tuvo lugar en la reunión gubernamental de apertura del Sexto Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que se extenderá hasta el próximo 5 de diciembre en todo el país, según una reseña de la Presidencia en las redes sociales.

Díaz-Canel insistió en "la importancia" de la prevención social y comunitaria, así como de "la participación y el control popular", que consideró "son una garantía para enfrentar estos fenómenos".

Además, señaló el surgimiento de nuevos delitos, y dijo que muchos de ellos "son alentados por el enemigo para intentar desestabilizar y generar sensación de inseguridad".

Esta nueva cruzada contra las actividades delictivas está dirigida "a reforzar las medidas que garantizan la estabilidad y seguridad ciudadana, a proteger el bienestar social y a corregir distorsiones en la economía en momentos tan complejos como los que vivimos", indicó el reporte.

Objetivos prioritarios, control económico y consumo de drogas

Entre las acciones del ejercicio, las autoridades cubanas precisaron que darán prioridad al control de las medidas de protección de objetivos vitales, como el sistema eléctrico nacional y el abastecimiento de agua.

También citaron que están previstas "visitas sorpresivas" a entidades de interés económico y social vinculadas directamente a la población, como las dedicadas a la producción y comercialización de alimentos; y que se enfocará en el control de las políticas de precios y la disciplina fiscal.

Además, contempla visitas e intercambios en las comunidades con personas desvinculadas del estudio o el trabajo y debates en los barrios y entidades sobre el problema de las drogas.

Las autoridades cubanas han reconocido un aumento del consumo de drogas en el país y muestran preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes.

Además, insisten en asegurar que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas" y que la política del Gobierno insular es de "tolerancia cero" con ese flagelo.

Medios de prensa estatales informaron a principios de noviembre que más de 250 personas fueron detenidas desde septiembre por estar relacionadas con el tráfico de drogas, como parte de un incremento en los operativos en la isla para combatir estos delitos.

Crisis económica, sanciones y respuesta oficial

Cuba arrastra una profunda crisis económica desde hace seis años por la combinación de las consecuencias de la pandemia, los errores en la política económica y monetaria y el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses desde el pasado enero con un bloqueo petrolero seguido de una serie de sanciones contra sectores vitales como el turismo, las finanzas y la minería, entre otros.

Todo ello se ha traducido en una mayor escasez y carestía de productos básicos y una inflación galopante, así como en un incremento de los delitos, como el robo con fuerza y violencia, la corrupción y las ilegalidades, como han reconocido las propias autoridades.

Ante este escenario, el Gobierno ha venido desarrollando campañas contra estos hechos, al tiempo que los medios oficiales han comenzado a dar cobertura al tema, en particular al enfrentamiento por parte de las autoridades y el enjuiciamiento y condena de personas involucradas en estos delitos.