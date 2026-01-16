Despide Cuba a militares caídos tras ataque en Venezuela de EUA

La repatriación de 32 militares marca una jornada de honras fúnebres en La Habana; el gobierno reiteró que los fallecidos eran colaboradores en tareas de apoyo

La repatriación de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela marcó una jornada de alto simbolismo político y social en La Habana, en medio de un contexto regional tensionado por el enfrentamiento entre fuerzas estadounidenses y el gobierno venezolano. El traslado de los cuerpos se realizó bajo un operativo oficial que incluyó ceremonias militares, cierres viales y una amplia movilización convocada por el Estado cubano.

Desde primeras horas del día, miles de personas fueron concentradas a lo largo de la Avenida Independencia, una de las principales vías que conecta el Aeropuerto Internacional “José Martí” con el complejo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). El recorrido, de aproximadamente 20 kilómetros, fue escenario del cortejo fúnebre que trasladó las urnas cubiertas con banderas nacionales.

Acto oficial y honras fúnebres en La Habana

Las ceremonias se desarrollaron con presencia de autoridades del gobierno cubano y mandos militares, además de familiares de los fallecidos. De acuerdo con la información difundida por medios oficiales, los militares murieron durante un enfrentamiento en territorio venezolano y sus grados fueron ascendidos de manera póstuma como parte del reconocimiento institucional.

El gobierno calificó la participación de los efectivos como una misión cumplida y reiteró que los caídos eran colaboradores en tareas de apoyo. Horas antes del acto central, se informó también de la llegada de otro avión con cubanos heridos que lograron sobrevivir al enfrentamiento.

Movilización masiva en medio de crisis interna

Militares, trabajadores estatales, estudiantes y personal de distintas dependencias públicas fueron movilizados para asistir al acto. Muchos permanecieron durante horas a la espera del paso del cortejo, en un contexto nacional atravesado por dificultades económicas, apagones y problemas de abasto.

El contraste entre la solemnidad del evento y las condiciones cotidianas fue visible entre los asistentes, quienes permanecieron formados mientras las urnas avanzaban por la avenida. A su paso, el silencio dio lugar a consignas tradicionales impulsadas por la organización del acto.

Mientras una parte de la población acudió a las honras fúnebres, otros sectores optaron por no sumarse a la convocatoria. Algunas personas expresaron que, aunque existe empatía con las familias de los fallecidos, consideran que este tipo de concentraciones no modifica las condiciones sociales ni económicas que enfrenta el país.

La situación en Venezuela y el aumento de la confrontación política con EUA ha generado inquietud entre distintos sectores de la sociedad cubana, que observan con atención el impacto que este escenario podría tener en la isla.

Los acontecimientos refuerzan la percepción de una nueva etapa de tensión en América Latina, con Cuba nuevamente involucrada de manera indirecta en un conflicto internacional.