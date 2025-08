Despega misión Crew-11 de la NASA y SpaceX con cuatro tripulantes

La misión Crew-11 de la NASA y SpaceX despegó este viernes, en su segundo intento, con cuatro tripulantes desde Florida hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), donde harán experimentos para facilitar futuras exploraciones de la Luna, Marte y el espacio profundo.

Una cápsula Dragon de SpaceX, compañía del magnate Elon Musk, partió a las 11:43 horas desde el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, donde el jueves se suspendió de último minuto la salida, a pesar de que estaba todo listo, debido al clima y las nubes.

Los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), y el cosmonauta Oleg Platonov, de la rusa Roscosmos, prevén llegar el domingo a la EEI para relevar a los componentes de la Crew-10, quienes regresarán a la Tierra tras siete meses en el laboratorio orbital.

…And off they go!



Crew-11 lifted off from @NASAKennedy at 11:43am ET (1543 UTC), headed towards the @Space_Station. pic.twitter.com/VmRfLrIOXC