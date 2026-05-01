Despega de Miami primer vuelo a Venezuela tras 7 años

. Varios destacaron la oportunidad de volver a su país de origen sin necesidad de hacer escalas, luego de años viajando a través de terceros países.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Después de casi siete años sin conexión directa, este jueves despegó el primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines desde el Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Caracas, en medio de un ambiente festivo con símbolos venezolanos y comida típica.

Previo al abordaje, los pasajeros celebraron la reapertura de esta ruta aérea que durante años los obligó a viajar con escalas. En el evento estuvo presente la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, mientras viajeros expresaban su entusiasmo por reencontrarse con sus familias.

Se restablece conexión tras años de suspensión

Los vuelos directos entre ambos países fueron cancelados en 2019 en medio de tensiones políticas entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump. Desde entonces, trasladarse implicaba trayectos largos, escalas múltiples y altos niveles de incertidumbre.

“Estamos muy emocionados porque se está abriendo una conexión más cercana con nuestras familias y nuestros países”, expresó una pasajera, quien prefirió no revelar su identidad por motivos de seguridad.

Para este reinicio, la aerolínea decoró el área de salida con banderas de Venezuela, globos con los colores patrios y señalización especial para el vuelo a Caracas, evocando la importancia de esta ruta histórica.

Costos y restricciones limitan la demanda

Aunque el regreso del vuelo ha generado entusiasmo, factores como el alto costo de los boletos y las restricciones migratorias han influido en la ocupación. Tarifas recientes superan los 2 mil 700 dólares en abril, mientras que en mayo rondan poco más de mil dólares.

Durante los últimos años, viajar entre ambos países implicaba trayectos de más de 10 horas, escalas prolongadas e incluso pernoctas en aeropuertos, además del traslado de medicinas y encargos familiares.

Ruta diaria entre Miami y Caracas

El Departamento de Transporte de Estados Unidos autorizó en marzo la reactivación de esta ruta, que también contempla conexiones hacia Maracaibo.

El vuelo inaugural partió alrededor de las 10:11 horas (tiempo local) con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, donde se prevé su llegada poco después del mediodía.

La ruta operará con frecuencia diaria, permitiendo vuelos de ida y vuelta el mismo día entre Miami y Caracas, restableciendo así un puente aéreo clave para miles de familias.