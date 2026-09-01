Despega con éxito el telescopio Nancy Grace Roman de NASA

El nuevo observatorio espacial despegó en un cohete Falcon Heavy rumbo al punto L2 para investigar la energía y materia oscura.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA despegó este domingo a las 7:26 hora del este de Estados Unidos desde el Centro Espacial Kennedy a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

El nuevo observatorio panorámico inició un viaje de tres meses hacia el punto de Lagrange L2, a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, desde donde investigará la energía oscura, la materia oscura y la presencia de exoplanetas.

Poco más de una hora después del despegue, la agencia espacial confirmó el despliegue exitoso de sus paneles solares y del parasol inferior. En las próximas semanas se realizarán ajustes de trayectoria, el encendido de su coronógrafo y la activación de su Cámara de Campo Amplio de 300 megapíxeles, instrumento que permitirá rastrear el cosmos a una velocidad mil veces superior a la del telescopio Hubble.

Gracias a un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble, Roman podrá fotografiar en un mes la mitad de las estrellas de la Vía Láctea y observar más de 2,000 millones de galaxias, generando una cantidad de datos equivalente a 11 terabytes diarios.

Las autoridades de la NASA, encabezadas por su administrador Jared Isaacman, proyectan que los hallazgos del observatorio podrían cuestionar el actual modelo estándar de la física y revelar hasta 40 veces más exoplanetas de los conocidos en la actualidad, con las primeras imágenes oficiales programadas para ser publicadas a inicios de 2027.