Desmontan 32 cámaras de vigilancia ilegal en Guatemala

Un total de 32 cámaras de videovigilancia que operaban de forma irregular fueron desmontadas y retiradas en un despliegue interinstitucional efectuado en las colonias Justo Rufino, Vásquez y Loma Blanca, ubicadas en la zona 21 de la capital guatemalteca.

Retiran 32 cámaras instaladas ilegalmente en la zona 21



Un total de 32 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular fueron retiradas en las colonias Justo Rufino, Vásquez y Loma Blanca, zona 21. pic.twitter.com/Ih5Hisv5Pl — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 5, 2026

El operativo conjunto contó con la participación de agentes especializados de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), el Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GECE), las Fuerzas Especiales (STIG) y la División de Investigación de Armas y Explosivos (DIDAE), además de personal de Asistencia Jurídica, elementos del Ejército de Guatemala y trabajadores de la Municipalidad de Guatemala.

Según las investigaciones desarrolladas por las fuerzas del orden, las estructuras criminales operantes en el sector utilizaban dicha red de vigilancia ilegal para dar seguimiento continuo a las patrullas e intervenciones de las autoridades, así como para ubicar y monitorear los desplazamientos de sus potenciales víctimas.