Desmienten muerte de Jim Carter, expresidente de EUA

La noticia de que el expresidente Jimmy Carter murió el martes no parece ser cierta.

X (antes conocido como Twitter) está explotando en estos momentos debido a un "anuncio" que parece haber sido publicado originalmente por la activista política de extrema derecha y personalidad de Internet Laura Loomer.

La publicación se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales y muchas personas la retuitearon sin mirarla más de cerca. Si lo hubieran hecho, habrían notado las múltiples afirmaciones inexactas, específicamente en los párrafos dos a cuatro.

Loomer pareció darse cuenta bastante rápido de que el anuncio era falso, pero su tuit ya había sido retuiteado muchas, muchas veces.

Ahora Loomer está siendo criticada por aquellos que se dieron cuenta inmediatamente de que no era un hecho y le preguntan por qué no lo leyó o por qué no se dio cuenta de que era una broma.

El centenario del nacimiento del señor Carter se acerca rápidamente. Cumplirá cien años el 1 de octubre y mucha gente cree que seguirá aquí en esa fecha.

Cuando el expresidente fallezca, se seguirán procedimientos muy específicos para anunciar su muerte.

