Desmienten hallazgo de soldados salvadoreños perdidos en Haití

El presidente de El Salvador aclaró que los restos hallados en Haití no son de los cuatro soldados salvadoreños reportados como desaparecidos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió que los restos humanos localizados recientemente en Haití correspondan a los cuatro aerotécnicos salvadoreños pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), reportados como desaparecidos desde el pasado domingo tras una emboscada ejecutada por bandas armadas en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X en respuesta a un reporte periodístico, el mandatario salvadoreño aclaró las inconsistencias de la entrega realizada por una organización no gubernamental en el aeropuerto local.

No son nuestros hombres. Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos. Sin embargo, los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un ejército que no es el nuestro. Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 25, 2026 De acuerdo con Bukele, tras las revisiones preliminares se determinó que la osamenta corresponde a un menor de edad, a un adulto con características físicas notablemente superiores a la estatura de las tropas salvadoreñas y a una persona que vestía prendas militares de una corporación extranjera. Asimismo, el jefe de Estado centroamericano detalló que junto a los restos entregados fueron localizadas credenciales de identificación e indumentaria táctica pertenecientes a efectivos de otros países que integran la misión internacional. Las autoridades salvadoreñas y los mandos de la fuerza multinacional mantienen activos los protocolos de búsqueda y verificación en la zona para dar con el paradero de los cuatro elementos castrenses.