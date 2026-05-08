Desmantelan red que exportaba café para enviar cocaína a Europa

Las investigaciones comenzaron tras la incautación de 1.2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor con sacos de café que tenía como destino Alemania.

La Policía Federal de Brasil desmanteló una red criminal que utilizaba la exportación de café hacia Europa como fachada para el tráfico internacional de drogas, en un operativo realizado en distintos estados del país sudamericano.

De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba desde el puerto de Río de Janeiro y empleaba empresas simuladas, intermediarios comerciales y transacciones financieras complejas para ocultar el traslado de estupefacientes hacia el extranjero.

Desmantelan red que usaba café para traficar drogas

El operativo dejó como resultado la detención de tres personas en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais y São Paulo, además del cumplimiento de siete órdenes de allanamiento en distintos domicilios vinculados a la organización.

Asimismo, otros sospechosos fueron sometidos a medidas cautelares como restricción de movilidad, prohibición de contacto entre implicados y uso de tobilleras electrónicas para su monitoreo.

Las investigaciones comenzaron tras la incautación de 1.2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor con sacos de café que tenía como destino Alemania en junio de 2025.

Según la policía, la estructura criminal simulaba operaciones legales de exportación, utilizando documentación comercial aparentemente legítima para facilitar el envío de droga hacia Europa sin levantar sospechas en aduanas.

Así operaba la red criminal en Brasil

Las autoridades detallaron que la organización contaba con una estructura jerárquica bien definida, en la que un líder coordinaba negociaciones internacionales, logística y movimientos financieros.

Otros integrantes se encargaban de la intermediación comercial y del control de los cargamentos, mientras que un tercer grupo operaba en el lavado de dinero mediante transferencias bancarias para dificultar el rastreo de los recursos ilícitos.

El esquema incluía además el uso de empresas fachada que permitían justificar exportaciones masivas de café con destino a diferentes países europeos.

Los implicados podrían enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas, organización criminal, lavado de dinero y falsificación de documentos, entre otros delitos.

Europa, principal destino del café brasileño

Brasil es uno de los principales exportadores mundiales de café, y Europa representa uno de sus mercados más importantes.

Entre enero y marzo de este año, el país sudamericano exportó alrededor de 4,8 millones de sacos del grano al continente europeo, con Alemania como principal importador a nivel global.

Otros países europeos que destacan en la lista de compradores incluyen Italia, Bélgica, España, Reino Unido, Países Bajos y Francia, lo que refleja la relevancia del comercio del café en la región.

Las autoridades brasileñas mantienen abiertas las investigaciones para identificar a más integrantes de la red y determinar el alcance total de sus operaciones internacionales.