Desmantelan red de minería ilegal en la región de Napo, Ecuador

Elementos militares asestaron un fuerte golpe al crimen organizado al inhabilitar maquinaria pesada e incautar combustible.

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Un duro golpe de más de 230,000 dólares contra las estructuras del crimen organizado fue el resultado de una operación militar ejecutada por el Ejército Ecuatoriano en el sector El Carmen, perteneciente al cantón Ahuano, en la provincia de Napo, Ecuador.

Las Fuerzas Armadas lograron desmantelar una importante red dedicada a la minería ilegal y al tráfico ilícito de hidrocarburos en la zona amazónica del país, neutralizando el equipamiento utilizado para la extracción no autorizada de recursos naturales.

Durante los patrullajes de control interno dirigidos a frenar el accionar de las bandas delictivas, los elementos militares inhabilitaron dos excavadoras que eran utilizadas en las faenas mineras y procedieron al aseguramiento de instrumental clave que incluye una clasificadora tipo Z, una bomba de agua y una bomba de succión de alta capacidad.

Asimismo, las tropas interceptaron cuatro contenedores tipo bulk tanks que albergaban en su conjunto aproximadamente mil galones de combustible diésel, insumo fundamental para la operación de la maquinaria pesada en los frentes de extracción clandestina.

El Ejército de Ecuador confirmó que la inhabilitación del equipo pesado e incautación del hidrocarburo representa un impacto directo al financiamiento de los grupos delictivos que operan en la región.

Las autoridades militares reiteraron que mantendrán e intensificarán las operaciones tácticas y los despliegues de seguridad en la provincia de Napo para defender la soberanía nacional, resguardar los ecosistemas amenazados por la minería no regulada y salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía en todo el territorio ecuatoriano.