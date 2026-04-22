Desmantelan red de escort y droga para futbolista en Italia

Los implicados enfrentan cargos por facilitar servicios de acompañamiento y por presunto blanqueo de capitales derivados de estas operaciones.

La Guardia di Finanza desarticuló una red señalada por explotar la prostitución y organizar eventos de vida nocturna dirigidos a clientes de alto poder adquisitivo, entre ellos futbolistas de élite, incluidos jugadores de la Serie A. De acuerdo con autoridades italianas, en estas actividades también se promovía el uso recreativo de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa".

La investigación, a cargo del Tribunal de Milán por solicitud de la Fiscalía, dejó cuatro personas bajo arresto domiciliario. Los implicados enfrentan cargos por facilitar servicios de acompañamiento y por presunto blanqueo de capitales derivados de estas operaciones.

Según la Unidad de Policía Económica y Financiera, la organización montaba eventos exclusivos donde clientes adinerados podían acceder a servicios sexuales y consumo de sustancias recreativas. El esquema incluía paquetes de alto costo con cenas, hospedaje en hoteles de lujo y compañía femenina.

Operaban como agencia de eventos en Milán

Las autoridades detallaron que la red funcionaba bajo la fachada de una agencia ubicada en el área metropolitana de Milán. Desde ahí coordinaban fiestas en discotecas y espacios privados, al tiempo que reclutaban mujeres, incluidas escorts profesionales, para atender a los clientes.

Las jóvenes eran alojadas en propiedades vinculadas al grupo y posteriormente recibían pagos por los servicios prestados, de acuerdo con las pesquisas.

Polémica en el entorno del fútbol italiano

Aunque los clientes no son objeto de investigación, el caso generó controversia en el fútbol italiano, especialmente en clubes como el AC Milan y el Inter, ya que entre los usuarios identificados habría jugadores de alto nivel y empresarios. No se han revelado identidades.

"No es un delito tipificado y no se han detectado indicios de violencia", señalaron fuentes de la Guardia di Finanza.

Durante los operativos se realizaron cateos en distintos inmuebles y se aseguraron más de 1.2 millones de euros, considerados ganancias ilícitas provenientes de la red.