Desmantelan laboratorio clandestino de drogas en Sudáfrica

La Policía de Sudáfrica desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina en la provincia de Limpopo, donde fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos mexicanos, vinculadas al propietario de la granja donde se encontraba la operación ilegal.

Dicha operación, llevada a cabo por el equipo de Investigación del Crimen Organizado Grave de Limpopo y el Equipo de Respuesta Táctica de Limpopo, se inició tras recibir información sobre actividades sospechosas en la granja en Groblersdal.

Cabe señalar que en el lugar, se incautaron materiales para la fabricación de drogas sintéticas valuadas en dos millones de rands.

#sapsHAWKS The Minister of Police, Mr Senzo Mchunu, MP, welcomed the outstanding arrests effected in the discovery of a clandestine drug lab worth R2 billion in Groblersdal on 19 July 2024 by a joint team of Limpopo Hawks and Limpopo SAPS. #DrugsOffTheStreets ML… pic.twitter.com/9ErFydp0Th