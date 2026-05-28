Desmantelan en Guatemala meg laboratorio de cocaína

Autoridades guatemaltecas localizaron el mayor laboratorio de cocaína desmantelado en 15 años cerca de la frontera con México

Las fuerzas de seguridad de Guatemala desmantelaron un sofisticado complejo utilizado para la producción de cocaína en la frontera con México, considerado el mayor laboratorio de narcotráfico descubierto en los últimos 15 años en el país.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, como parte de la denominada “Operación Cinturón de Fuego”, un despliegue coordinado entre el Gobierno guatemalteco, el Ejército y fuerzas de seguridad para reforzar el control fronterizo y combatir al crimen organizado.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó que el complejo estaba conformado por tres inmuebles interconectados con capacidad para realizar el proceso completo de producción de cocaína, desde el procesamiento inicial hasta la obtención del polvo listo para consumo.

“Lo que podemos ver preliminarmente en las instalaciones es donde se hace el ciclo completo de la producción para sacar el polvo ya para consumo de lo que es la cocaína”, declaró el funcionario durante una conferencia de prensa.

Las autoridades señalaron que el laboratorio supera en dimensiones y capacidad a otros aseguramientos recientes en el país. Sáenz recordó que el último operativo de gran magnitud ocurrió en 2019, en El Estor, Izabal, aunque en aquella ocasión solo se procesaba pasta de coca.

Durante el operativo fueron detenidas ocho personas y se aseguraron 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas calibre 9 milímetros y más de mil 300 cartuchos útiles.

Además, las fuerzas de seguridad decomisaron 74 mil 461 quetzales, 26 mil 787 dólares estadounidenses y 118 pesos mexicanos en efectivo.

Operativos simultáneos en Petén

De manera paralela, las autoridades desarrollaron la llamada “Operación Relámpago 10” en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, donde localizaron otro arsenal compuesto por 12 fusiles de asalto, dos pistolas, un lanzacohetes, silenciadores, cargadores y municiones.

En esa misma zona también fueron encontradas aproximadamente 16 mil plantas de marihuana, además de un vehículo presuntamente relacionado con actividades del narcotráfico.

Decomisan cocaína en Puerto Quetzal

Como parte de las acciones contra el narcotráfico, agentes antinarcóticos interceptaron en Puerto Quetzal un cargamento de 149 kilogramos de cocaína oculto entre chatarra dentro de dos contenedores procedentes de Costa Rica.

El decomiso fue valuado en aproximadamente 20.2 millones de quetzales, equivalentes a unos 2.6 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones oficiales.