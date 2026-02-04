Deslizamiento de tierra en mina congoleña supera los 400 muertos

El colapso ocurrió el pasado jueves en la jefatura de Mupfuni Kibabi, tras intensas lluvias que debilitaron el terreno de la explotación minera

Una catástrofe humana masiva sacudió el este de la República Democrática del Congo (RDC), pues fuentes locales y líderes de la sociedad civil confirmaron este martes que la cifra de víctimas fatales por el deslizamiento de tierra en la mina de coltán de Rubaya ya supera las 400 personas, mientras las labores de rescate avanzan de forma agónica. El desastre bajo el lodo El colapso ocurrió el pasado jueves en la jefatura de Mupfuni Kibabi, tras intensas lluvias que debilitaron el terreno de la explotación minera. Según Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi, entre los fallecidos no solo hay mineros artesanales locales, sino también comerciantes y trabajadores provenientes de territorios aledaños e incluso de países vecinos. "La tragedia es enorme. Ya superamos los 400 muertos. La gente viene de todas partes a buscar a sus seres queridos como puede, sin recursos ni equipo", declaró Nitendike en una entrevista telefónica.

Rescate en zona de guerra

La magnitud del desastre se ve agravada por la situación geopolítica de la región. La mina de Rubaya se encuentra actualmente bajo el control del Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde que, según la ONU y potencias occidentales, cuenta con el apoyo del Ejército de Ruanda.

Esta ocupación ha generado un vacío administrativo que imposibilita una respuesta organizada ante la emergencia:

Falta de equipos: Las tareas de búsqueda se realizan "poco a poco" y con herramientas rudimentarias.

Sin administración oficial: Ngendu Mwabura, exjefe administrativo de la zona apartado por los rebeldes, corroboró la cifra de víctimas, calificándola de provisional y advirtiendo que los números siguen en aumento.

Un llamado desesperado a la comunidad internacional

El coltán, mineral crítico para la industria tecnológica global, es el motor económico de esta región azotada por el conflicto. Sin embargo, la precariedad de las minas artesanales y la falta de regulación bajo el mando rebelde han convertido a Rubaya en una trampa mortal.

Los líderes locales han lanzado un S.O.S. internacional, solicitando ayuda humanitaria y maquinaria pesada para recuperar los cuerpos que aún permanecen enterrados bajo toneladas de escombros y lodo. Sin una intervención externa o una tregua humanitaria que permita el paso de rescatistas profesionales, se teme que la cifra final de fallecidos sea aún más devastadora.