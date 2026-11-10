Designa Paraguay a nuevo titular del Banco Central

Jorge Luis Schreiner sustituirá a Carlos Carvallo, quien renunció y fue detenido tras la intervención de Ueno bank por insolvencia

El Senado de Paraguay aprobó este lunes la designación del economista y abogado Jorge Luis Schreiner como nuevo presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), en medio de la crisis financiera y política provocada por la intervención de Ueno bank por insolvencia.

La nominación fue presentada por el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, quien asumió el cargo hace tres días, tras la destitución y detención del exmandatario Santiago Peña, en medio del escándalo relacionado con la entidad bancaria y los recursos públicos que recibió durante su administración.

Schreiner sustituye a Carlos Carvallo al frente del Banco Central

Con la aprobación de la Cámara Alta, Schreiner ocupará el lugar de Carlos Carvallo, quien renunció a la presidencia del Banco Central después de la intervención de Ueno bank y posteriormente fue detenido.

Carvallo presidió anteriormente Financiera Ueno, institución de la que surgió Ueno bank, antes de asumir la dirección del organismo emisor en 2023.

El exfuncionario enfrenta acusaciones por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Intervención de Ueno bank desata crisis en Paraguay

La crisis en Paraguay comenzó después de que el Banco Central comunicara, el martes de la semana pasada, el inicio del proceso de resolución de Ueno bank, debido a su situación de insolvencia.

El caso generó cuestionamientos debido a los millonarios recursos públicos que recibió la institución financiera durante el Gobierno de Santiago Peña, quien fue destituido y detenido tras el escándalo.

El Senado, controlado por el oficialismo, también determinó el pasado viernes la remoción de Peña sin fueros mediante un juicio político, en un proceso que derivó en la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia.

¿Quién es Jorge Luis Schreiner, nuevo titular del BCP?

El nuevo presidente del Banco Central de Paraguay cuenta con formación profesional en Economía y Derecho, además de experiencia en instituciones relacionadas con el sistema financiero del país.

Entre 1997 y 1999 fue miembro titular del Directorio del Banco Central, mientras que de 1999 a 2003 se desempeñó como asesor de la Superintendencia de Bancos.

Posteriormente, presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década, de 2003 a 2013.

Su nombramiento ocurre en un momento de crisis para el sistema financiero paraguayo, luego de la intervención de Ueno bank y de las investigaciones relacionadas con la administración de la entidad.